Financiación de la campaña presidencial 2022: Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana
Esto en medio de la investigación por los aparentes hechos irregulares en la financiación de la campaña política del actual jefe de Estado.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección en la sede del partido político de la Colombia Humana, esto en medio de la verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
Noticia en desarrollo.