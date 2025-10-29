Huracán Melissa provocó inundaciones de calles y casas en Cuba
El huracán llegó a la isla con vientos máximos sostenidos de 195 km/h
El poderoso huracán Melissa, que tocó tierra en el este de Cuba este miércoles 29 de octubre, provocó daños e inundaciones en casas y calles de la provincia de Santiago de Cuba, informó un equipo de AFP en el lugar.
El huracán, que llegó a la isla con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, inundó casas y calles y derribó árboles, postes y cables del tendido eléctrico en Santiago de Cuba, constató un periodista de la AFP.
La tormenta también rompió cristales, paneles y otras estructuras de un hotel en el que se alojan periodistas, que aún permanecen en el interior del edificio por los fuertes vientos.
