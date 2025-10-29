Javier Gutiérrez Afanador asumió como nuevo comisionado de la CRC

La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció la designación de Javier Gutiérrez Afanador como comisionado de la Sesión de Comunicaciones, tras ser nombrado por el presidente de la República.

La formalización de su cargo se realizó consolidando así su ingreso al organismo encargado de orientar la política regulatoria del sector.

Gutiérrez Afanador es abogado con experiencia en el sector público y privado.

Este nombramiento se produce en un momento delicado para la CRC, en medio de tensiones entre el regulador y el Ejecutivo por la gestión del uso de los canales de televisión pública y privada para alocuciones del Presidente de la República.

La importancia de la Sesión de Comunicaciones, de donde será parte Gutiérrez, radica en que sus decisiones impactan la cobertura de servicios, la competencia en el sector, la libre emisión de contenidos y la garantía de que los usuarios reciban servicios adecuados.