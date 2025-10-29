Risaralda impulsa el desarrollo del campo con una inversión de $46 mil millones
Con esta histórica inversión, el departamento risaraldense avanza hacia un modelo más equitativo y competitivo para el sector rural. Le contamos todos los detalles.
Colombia
En una apuesta decidida por transformar el campo, Risaralda consolida uno de los mayores planes de inversión rural en su historia. A través de la Gobernación liderada por Juan Diego Patiño Ochoa, el departamento busca fortalecer el sector agropecuario, impulsar la productividad rural y la dignificación de las familias campesinas, esto por medio de la gran ejecución presupuestal de 2024 y 2025.
Según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, en el año anterior se ejecutó el 98.62 % del presupuesto asignado, equivalente a más de $15.500 millones; por su parte, en 2025, la ejecución parcial alcanza el 43.72 % de los $21.231 millones proyectados. A todo esto, se le suman $9.400 millones provenientes del Sistema General de Regalías, que avanza con el 57 %.
Estas cifras consolidan un total de $46.459 millones, posicionando a Risaralda como un referente en inversión rural, con un enfoque de transformación del campo, modernización productiva y fortalecimiento de las asociaciones campesinas.
Vale la pena mencionar que, en los últimos 25 años, el presupuesto agropecuario ha crecido más de un 1.000 %, reflejando la voluntad política del actual gobierno por priorizar el desarrollo rural que, a su vez, trae consigo la tecnificación del agro y la generación de oportunidades sostenibles. Asimismo, gracias a esta inversión liderada por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, se demuestra el compromiso de tener un campo menos rezagado para convertirse en motor tanto de progreso como de bienestar.