Risaralda impulsa el desarrollo del campo con una inversión de $46 mil millones

Colombia

En una apuesta decidida por transformar el campo, Risaralda consolida uno de los mayores planes de inversión rural en su historia. A través de la Gobernación liderada por Juan Diego Patiño Ochoa, el departamento busca fortalecer el sector agropecuario, impulsar la productividad rural y la dignificación de las familias campesinas, esto por medio de la gran ejecución presupuestal de 2024 y 2025.

Según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, en el año anterior se ejecutó el 98.62 % del presupuesto asignado, equivalente a más de $15.500 millones; por su parte, en 2025, la ejecución parcial alcanza el 43.72 % de los $21.231 millones proyectados. A todo esto, se le suman $9.400 millones provenientes del Sistema General de Regalías, que avanza con el 57 %.

Estas cifras consolidan un total de $46.459 millones, posicionando a Risaralda como un referente en inversión rural, con un enfoque de transformación del campo, modernización productiva y fortalecimiento de las asociaciones campesinas.

Vale la pena mencionar que, en los últimos 25 años, el presupuesto agropecuario ha crecido más de un 1.000 %, reflejando la voluntad política del actual gobierno por priorizar el desarrollo rural que, a su vez, trae consigo la tecnificación del agro y la generación de oportunidades sostenibles. Asimismo, gracias a esta inversión liderada por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, se demuestra el compromiso de tener un campo menos rezagado para convertirse en motor tanto de progreso como de bienestar.