Senado engavetó reforma a la salud: ¿qué opinan los congresistas?

En diálogo con W Sin Carreta, las senadoras Norma Hurtado y Martha Peralta se pronunciaron sobre la decisión de la Comisión Séptima del Senado de aplazar la discusión de la reforma a la salud.

Esta decisión fue adoptada hasta que el Ministerio de Hacienda entregue un informe concreto sobre cuáles serán las fuentes de financiación verificables del costo de la reforma.

Los siete votos por el Sí estuvieron de parte del grupo de la oposición, entre quienes están los senadores Miguel Ángel Pinto (presidente de Comisión), Nadia Blel, Norma Hurtado y Alirio Barrera. Por el No, los votos llegaron de los sectores de Gobierno: los senadores Wilson Arias, Marta Peralta, Ferney Silva y Fabián Díaz.

Al respecto, la senadora Hurtado, perteneciente al Partido de la U, aseguró que la Comisión “lo único que ha hecho es brindar garantías y hacer unos análisis profundos del sostenimiento fiscal durante los próximos 10 años de esta reforma a la salud”.

“En un concepto entregado por el Ministerio de Hacienda se supedita a que esta reforma está condicionada al Presupuesto 2026 y a la posible reforma tributaria que cursa en el Congreso”, sostuvo.

Para la senadora Peralta, del Pacto Histórico, “se ha mostrado que no hay una voluntad por parte de la bancada mayoritaria de senadores de nuestra comisión, desafortunadamente no hemos podido ser capaz de estar a la altura de la necesidad de los colombianos”.

“Se niega a garantizarle los derechos fundamentales a los ciudadanos (y a) ceder frente a unos negocios billonarios que hoy funcionan con el sistema de salud de los colombianos. Aquí han primado los intereses particulares, no hay argumento de fondo real y sensato para que no nos pongamos de acuerdo, para que no veamos la crisis que está pasando el sistema”, sostuvo.

