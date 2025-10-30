Arrancó la cumbre entre Trump y Xi en Corea del Sur con comentarios cordiales entre ambos

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, iniciaron su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local de Corea del Sur en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Al darse un apretón de manos frente a las cámaras de televisión, flanqueados por banderas de ambos países, Trump se mostró convencido de que tendrán una “reunión muy exitosa”, aunque también bromeó con que Xi “es un negociador muy duro, y eso no es bueno”.

Posteriormente, pasaron a otra sala donde se sentaron en una mesa junto a sus dos delegaciones, donde Trump dijo que “es un gran honor estar con un amigo de tanto tiempo”.

“Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación”, agregó.

Por su parte, Xi Jinping también dio muestras de cordialidad y señaló, al iniciar la cumbre, que “es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”.

Además, agradeció a Trump su contribución al “alto el fuego en Gaza” y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

Fuera del recinto, decenas de estudiantes chinos que residen en Corea del Sur portaban banderas en apoyo a Xi. Según medios locales, tres manifestantes antichina fueron arrestados en las inmediaciones.

Se espera que los mandatarios, que no se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, aborden una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Minutos antes del encuentro, Trump anunció a través de Truth Social que ha ordenado al Departamento de Guerra estadounidense iniciar pruebas de su armamento nuclear “en igualdad de condiciones” que lo hacen otros países, como Rusia y China.

Trump, además, ya ha avanzado que espera “bajar” aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington “con la situación del fentanilo”, un opioide sintético que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos del gigante asiático.

