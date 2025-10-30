Asesinado empleado de la Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

La comunidad en Santa Marta rechaza el asesinato de Luis Emilio Núñez Redondo, profesional adscrito a la administración distrital y quien se había caracterizado por su voluntad y servicio a la comunidad.

El hecho se presentó en la avenida del Libertador con carrera 26 cuando hombres armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones causándoles graves heridas. Paramédicos que se encontraban en el lugar lo trasladaron hasta la clínica más cercana; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

Sobre el hecho la alcaldía de Santa Marta ofreció una recompensa de hasta $40 millones de pesos a quien de información sobre el paradero de los responsables. Teniendo en cuenta los resultados de la estrategia de recompensas, tal como sucedió en casos previos, desde la Alcaldía Distrital se espera que las indagaciones de este crimen puedan llegar a conclusiones pronto.