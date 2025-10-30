Baloto: resultados ganadores del miércoles 29 de octubre de 2025

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto hoy 29 de octubre de 2025

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha.

Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores: Próximamente...

Superbalota: Próximamente...

Revancha

Números ganadores: Próximamente...

Superbalota: Próximamente...

No se pierda los resultados de Baloto aquí:

Próximamente...

¿Cómo se juega el Baloto?

El Baloto ha logrado posicionarse como el juego de suerte y azar más importante para los colombianos, logrando crear, tras su éxito, otros juegos similares como Colorloto y Miloto. Recuerde que este se va acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, empezando con 4.000 millones de pesos.

Las personas interesadas deberán elegir 5 números que se encuentren entre 1 y 41 teniendo en cuenta que estas cifras no se repitan, además de una súper balota con un número entre 1 y 19 sobre un valor inicial de 4.000 millones de pesos y en caso de no obtener un ganador final el día del sorteo, este precio se irá acumulando como hasta hoy 20 de septiembre el cual tiene una suma de 11.000 millones de pesos, deberá tener en cuenta que los números los podrá elegir por medio de dos modalidades, las cuales son:

De manera manual : Los participantes escogerán los números a su elección y deberán darlos al operario, quien se encargará de ingresarlos en el orden que lo desee de izquierda a derecha y finalmente, este le hará entrega del tiquete correspondiente que verifique la validez de la apuesta.

: Los participantes escogerán los números a su elección y deberán darlos al operario, quien se encargará de ingresarlos en el orden que lo desee de izquierda a derecha y finalmente, este le hará entrega del De forma automática: En esta modalidad la persona decide generar las cifras del juego de manera aleatoria por medio del Sistema Central del Juego y este le entregará el tiquete de la apuesta de manera inmediata.

Además, Baloto ofrece un tipo de formato adicional que complementa las apuestas, el cual es ‘Revancha’ y es una lotería en línea donde los jugadores podrán apostar con las mismas cifras del Baloto por un cobro económico complementario, este formato se basa en jugar sobre un valor inicial de 1.000 millones de pesos y en caso de no obtener un ganador el día del sorteo este valor se irá acumulando en cada día, es decir, a este viernes 20 de septiembre la Revancha se encuentra en 6.400 millones los cuales jugarán mañana sábado 21 de septiembre.

¿Cómo se reclama el premio de Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830), debe presentar la siguiente documentación:

Tiquete original: si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.

Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

