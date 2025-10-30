Cóctel o coctel: ¿se escribe con o sin tilde esta palabra? Fundéu da la respuesta

Si por algo es conocida la especie humana es por su constante evolución desde que se dio su aparición en el Planeta Tierra. Salud, economía, tecnología y, además, comunicación, son algunas de las ramas de la sociedad en las que el humano se ha desarrollado.

Y es que la comunicación desde un inicio ha sido la base para el avance y el desarrollo humano, desde usar señales de fuego hasta crear el lenguaje de señas y usar las redes sociales para comunicarse a larga distancia, apoyados en la tecnología con computadores, o celulares, en las redes sociales.

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el español “se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica”.

Lo anterior se puede dar porque es el idioma nativo de países como España y, adicionalmente, en casi todo un continente: América Latina, en naciones como Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, Ecuador, Chile, entre otros.

La misma Cancillería de España resalta que esta “es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”.

Ahora, con base en eso, cada idioma cuenta con normas que no se pueden evadir debido a que se aplicaría mal el idioma. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo explica que la ortografía “es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación”.

Adicionalmente, en el español hay varias palabras que se suelen escribir con normas ortográficas puntuales como la tilde, aunque con algunas las personas duden de si se pone o no, como el caso de coctel o cóctel.

Caso coctel o cóctel

Pues bien, la Fundación del Español Urgente —FundéuRAE, promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, explica en un artículo de su web que, prácticamente, ambas están bien dichas.

Ya sea con o sin tilde, se tratan de dos adaptaciones al español de la palabra en ingles ‘cocktail’.

“Cóctel y coctel, según se opte por la pronunciación llana o aguda, son las adaptaciones en español del vocablo inglés cocktail, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas", dice Fundéu en su artículo.

Sin embargo, la palabra con tilde y la palabra sin tilde son más usadas en ciertas partes del mundo.

“La grafía con tilde cóctel (pluralcócteles) es la de mayor uso en España y en el sur del continente americano, mientras que en otros países de habla hispana se usa preferentemente la escritura coctel (pluralcocteles)”, explicaron.

¿Qué significa la palabra coctel?

Coctel o cóctel, como se prefiera, puede hacer referencia a dos cosas, según explica Fundéu.

Puede referirse a la bebida preparada mediante la mezcla de varias bebidas alcohólicas y, además, puede hacer referencia a un tiempo de celebración, velada o reunión.