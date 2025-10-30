Ecopetrol y Petrobras anuncian alianza para la comercialización de gas del campo ‘Sirius’

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que la alianza con Petrobras, para la comercialización de gas del campo Sirius, proyecto costa afuera a 77 kilómetros de Santa Marta, tiene el propósito de comercializar hasta 249 millones de pies cúbicos de gas por día, en un plazo de 6 años y el cual se estima inicie en el año 2030.

Sin embargo, el inicio de dicha comercialización estará condicionada a la obtención de las licencias y permisos ambientales y al cumplimiento de los hitos de aprobación del proyecto de desarrollo.

Según el anuncio de Ecopetrol y Petrobras Colombia, se estima que el proceso para la firma de contratos de venta de gas termine a más tardar el 12 de diciembre de este año, proceso que iniciará entre el 6 y 7 de noviembre cuando las empresas publiquen las aclaraciones de cómo funcionará la comercialización de gas.

Las empresas anunciaron que el inicio de la producción en el Campo Sirius sería en 2030, por lo que esperan un aumento en las reservas de gas en Colombia para garantizar el suministro en el largo plazo.

