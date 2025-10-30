Fue robada la casa en Bogotá del exministro Manuel Rodríguez: se llevaron joyas y dinero

Bogotá

En diálogo con W Radio, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente de Colombia y profesor universitario, confirmó que el pasado martes 28 de octubre, ladrones ingresaron a su casa para robar diferentes pertenencias y dinero.

Su esposa y la señora que les ayuda en casa fueron amarradas por los delincuentes.

“Ayer, aproximadamente a las 8:45 de la noche, ingresaron a mi casa cinco ladrones a través de la casa de al lado, que no está habitada; forzaron la puerta de esa casa y pasaron a la nuestra. Yo no estaba en mi casa, sí estaba mi señora y nuestra servidora. Por fortuna, no les hicieron ningún daño a ellas”, dijo Becerra a W.

Agregó: “Casualmente, cuando llegué a la casa y abrí la puerta, en ese momento por la misma puerta estaban saliendo los ladrones y yo mostré cara de desconcierto. Uno de ellos me dijo: estamos sacando unas herramientas de unas reparaciones, o algo así. El último que salió, me empujó para que entrara a la casa. Yo obviamente tenía mucha preocupación por mi señora y por lo que pudiera estar adentro de la casa. Finalmente ubiqué a mi señora y a la servidora en el segundo piso”.

Según lo relatado, los delincuentes se robaron objetos y joyas de oro, y plata. Además, cinco mil dólares y 10 millones de pesos. Pese al robo de lo material, Becerra fue insistente en decir que le llamó la atención la forma del hurto y el cómo accedieron los ladrones a su vivienda, ya que vive en una zona al norte de la ciudad bastante vigilada.

“Díficilmente hay un lugar en Bogotá más vigilado, porque vivo frente a la embajada inglesa frente a la embajada holandesa y en diagonal de la casa de Sarmiento Angulo. Todas tienen vigilantes, tienen sistemas de video. Y eso llama muchísimo la atención”, concluyó.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este hurto.