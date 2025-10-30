Hotel Marriott Barranquilla responsabiliza a Air-e de falla en ascensor

La mañana de este 30 de octubre, el abogado Jaime Lombana dio a conocer la emergencia que se registró al interior del Hotel Marriot Barranquilla, y por la que estuvo encerrado por más de hora y media en un ascensor.

De acuerdo con Lombana, pese a las alertas y a las múltiples llamadas de auxilio, no fue atendido por personal del hotel.

Sobre la situación, desde el Marriott manifestaron que, cerca de las dos de la mañana se presentó una falla “en un transformador externo de la empresa Air-e, qué dejó sin energía el sector en el que está ubicado el hotel”.

Según las declaraciones del gerente general, Jairo Agudelo, tres huéspedes quedaron atrapados en el ascensor, por lo que siguieron el protocolo establecido el caso.

Adicionalmente, aseguraron que ninguna de las personas resultó lesionada y que su operación está normalizada, “a la espera de que la empresa Air-e solucione el inconveniente del transformador”.

“Se presentó falla en un transformador externo de la empresa Air-e, qué dejó sin energía el sector en el que está ubicado el hotel. Las plantas eléctricas entraron en funcionamiento. Tres de nuestros huéspedes quedaron atrapados en el ascensor, se siguió el protocolo establecido para estos casos, informando a la empresa de ascensores. El técnico se acercó al hotel y realizó la apertura del elevador. Ninguno de los huéspedes resultó lesionado o afectado, que es lo más importante en este caso”, dijo el directivo.

Sin embargo, fuentes de la empresa Air-e aseguraron que, el circuito que alimenta al hotel funcionó con normalidad durante la mañana y confirmaron que realizarán una visita técnica en las instalaciones para determinar la causa de la falta de fluido eléctrico que presentan y determinar si la falla es interna o externa.