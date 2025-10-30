Juez admitió tutela de Daniel Quintero contra la Registraduría, pero negó medida cautelar

El Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la acción de tutela interpuesta por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que alega que se vulneraron sus derechos fundamentales a la participación en política, la igualdad y el debido proceso.

Quintero Calle solicitó una medida cautelar con la que buscaba que desde el juzgado se ordenara a la Registraduría acreditar al comité promotor del grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y los corruptos” y, de paso, habilitar el acceso a la recolección de firmas. No obstante, dicha petición fue rechazada.

“La medida provisional, en los términos en que fue rogada, requiere un estudio de fondo del caso; en esta etapa el despacho no cuenta con el material probatorio suficiente ni con la respuesta de la accionada (Registraduría)”, argumentó el juez Pedro Javier Díaz Salazar.

Otro de los argumentos que se lee en el auto admisorio, de cuatro páginas, es que no se advierte una situación irremediable que requiera adoptar de manera urgente dicha medida, ni tampoco que el perjuicio planteado por el accionante (Daniel Quintero) no pueda ser reparado con el fallo de tutela.

“No se constituye una situación irremediable que no pueda ser subsanada a través del fallo de tutela. El objeto de la medida no puede ser definir anticipadamente el fondo del asunto”, se lee en el auto.

El juez también consideró pertinente vincular al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se pronuncie sobre las pretensiones de Quintero Calle.

“De lo descrito en el escrito de la demanda, el despacho denota la necesidad de vincular al proceso al Consejo Nacional Electoral”, se lee en la providencia.

Debido a esto, el despacho concedió dos días a la Registraduría y al CNE para que se pronuncien sobre las solicitudes del exalcalde de Medellín.