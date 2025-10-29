Quintero denunció penalmente a exseñorita Antioquia y a Santiago Botero por supuesto hostigamiento

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de Laura Gallego Solís, modelo y exseñorita Antioquia, y Santiago Botero Jaramillo, también precandidato presidencial, por la difusión de un polémico video en el que sugirieron que había que “darle bala”.

Quintero denunció a ambos por los presuntos delitos de hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir. Y es que asegura que en la publicación hecha en redes sociales estarían “incitando a la violencia política” y representan una “amenaza” contra su vida y la del presidente Gustavo Petro.

Es de mencionar que en el video que circuló en redes sociales Gallego y Botero hicieron los siguientes señalamientos:

“En el desierto tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, dijo Gallego. A lo que Botero responde: “A Daniel Quintero”:

Según Quintero, como expresa en su denuncia, “estas manifestaciones aluden de manera directa a la posibilidad de utilizar un arma de fuego contra mi persona y contra el Presidente de la República”.

La denuncia se conoce este miércoles, pero fue radicada desde el pasado 27 de octubre: “Estas expresiones, emitidas públicamente por dos figuras con visibilidad mediática y proyección política, trascienden el ámbito de la opinión personal o del humor y se convierten en un mensaje de intolerancia y hostilidad que normaliza la violencia como forma de expresión política o de confrontación ideológica”, agregó Quintero.