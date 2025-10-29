“Era bella, pero por fuera solamente”: Petro tras renuncia de señorita Antioquía

Tras confirmarse la renuncia de Laura Gallego, actual Señorita Antioquia, quien ya no representará al departamento en la próxima versión del Concurso Nacional de la Belleza luego de conocerse un video en redes sociales que generó controversia, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X se pronunció sobre la polémica.

En los dos videos replicados en redes sociales, se observa a la candidata al Reinado Nacional de Belleza por el departamento de Antioquia, junto con los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero.

Allí hizo una dinámica de preguntas a los dos precandidatos sobre la posibilidad de, en un caso hipotético, sobre “darle bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde Daniel Quintero. Ante este escenario, Petro escribió en X: “Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho, al igual que el cuerpo”.

“Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo, sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, agregó Petro.

Laura Gallego, de 27 años, habló con W radio y aseguró que “yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”. La reina sostiene que por su reciente nombramiento no puede pronunciarse sobre política y que no pretende unir al país en torno a un pensamiento político.

Advirtiendo que el material audiovisual fue grabado antes de ser aceptada en el concurso, Laura Gallego dijo que “no estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”.

Esto le dijo Laura Gallego a La W Radio: