Renunció la señorita Antioquia tras polémico video sobre Gustavo Petro y Daniel Quintero

Laura Gallego, actual Señorita Antioquia, renunció a su cargo y ya no representará al departamento en la próxima versión del Concurso Nacional de la Belleza luego de que un video que compartió en redes sociales generara controversia.

En su carta de renuncia, la exreina señaló que su nombre se ha “convertido en un tema de debate nacional”.

“Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina”, declaró.

En uno de los videos grabados antes de su designación como reina, aparece la reina de belleza haciendo una serie de entrevistas. La pregunta es: “Estás en un desierto, te dan una pistola y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le das la bala?”.

Gallego, de 27 años, habló con W Radio y aseguró que “yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”. La reina sostiene que por su reciente nombramiento no puede pronunciarse sobre política y que no pretende unir al país en torno a un pensamiento político.

Advirtiendo que el material audiovisual fue grabado antes de ser aceptada en el concurso, Laura Gallego dijo: “No estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”.

Desde la organización del Concurso Nacional de la Belleza reiteraron que ninguna de las candidatas está autorizada para opinar sobre el panorama político del país.

