Se conocen más detalles de la captura de alias ‘Uber’, vinculado al asesinato Alessandro Coatti

Santa Marta

La Policía Nacional, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias ‘Uber’, presuntamente vinculado al homicidio del ciudadano extranjero Alessandro Coatti.

Según la información entregada por las autoridades, esta sería la séptima persona vinculada con este crimen ocurrido el pasado 6 de abril en la capital del Magdalena.

Asimismo, se pudo establecer que presuntamente esta persona se dedicaba al hurto a mano armada, así como a captar víctimas mediante redes sociales para la materialización de sus delitos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.