Sheinbaum anunció visita de presidente de Francia a México el próximo 7 de noviembre

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 30 de octubre, que el próximo 7 de noviembre su homólogo francés, Emmanuel Macron, visitará el país y sostendrán un encuentro centrado en temas culturales, económicos y diplomáticos.

La gobernante mexicana destacó que el principal interés de su Gobierno durante la visita del mandatario francés será la repatriación de los códices Borgia y otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia y que forman parte del patrimonio histórico del país.

“Sí, viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Y el 7 nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día aquí José Alfonso (Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno) comentó, que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá también un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.

“Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, subrayó.

Sheinbaum añadió que se prevé una conferencia conjunta con el mandatario francés, aunque precisó que los detalles del programa aún se están definiendo.

“Supongo que sí (habrá conferencia conjunta). Se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita y se está acordando la agenda, pero nuestro interés mayor tiene que ver con eso (la repatriación de los códices)”, señaló.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado- marcará la primera reunión bilateral entre ambos países bajo la Administración de Sheinbaum, y se enmarca en el 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El códice Borgia, solicitado por una comunidad del Mezquital, es considerado un valioso instrumento de medición calendárica y se requiere el original para fortalecer la memoria e identidad de los pueblos originarios, especialmente por la importancia que tendrá en la ceremonia de atadura de años en 2027.

