Donald Trump aseguró que carteles “gobiernan México” pero que respeta a la presidenta Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México está siendo “gobernado por los carteles”, aunque agregó que respeta mucho a su homologa mexicana, Claudia Sheinbaum.

“México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

El mandatario incluyó a Colombia dentro de la alusión a países que a su criterio son dirigidos por organizaciones del crimen organizado y dijo que allí se están produciendo “cantidades de cocaína, que no habíamos visto antes”.

La reacción de Trump fue en respuesta a una pregunta de un periodista que lo consultó sobre las comparaciones que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hizo de los carteles del narcotráfico con grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

Hegseth respondió que la cantidad de carteles ha disminuido porque “saben que serán detenidos” y acusó a la Administración del expresidente Joe Biden de facilitar el ingreso del narcotráfico.

Al iniciar su segundo mandato, Trump designó a los principales carteles de la droga de México, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como grupos terroristas.

En las últimas 24 horas, Estados Unidos ordenó dos ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en aguas internacionales cercanas a la costa colombiana, en una expansión de la campaña militar, que el Comando Sur inició hace dos meses en el Caribe cerca de Venezuela, bajo la justificación de combatir el tráfico de drogas.

Escuche W Radio en vivo aquí: