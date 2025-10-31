Internacional

Israel entregó a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura

Aún permanecen en Gaza los cuerpos de once rehenes israelíes, de los 28 en total.

Entrega de rehenes y cuerpos en Gaza. FOTO: Abdallah F.s. Alattar/Getty Images

En el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió este viernes otros 30 cuerpos a la Franja de Gaza, varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

“El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires entregados hoy por la ocupación israelí a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, elevando a 225 el número total de cuerpos recibidos (desde el alto el fuego), detalla el texto.

Según el personal sanitario, la mayoría de los cuerpos mostraban quemaduras, amputaciones y ataduras en manos y ojos. “En varios casos, los rostros están tan desfigurados que las familias no podrán identificarlos”, recoge la agencia palestina Wafa.

Los cadáveres fueron trasladados al Hospital Nasser, en la sureña Jan Yunis, después de que Israel confirmara que los dos cuerpos devueltos ayer por Hamás se correspondían con los de dos rehenes israelí.

Por el momento, de los 225 cadáveres entregados en Gaza -Israel arrestó durante la ofensiva bélica a unos 10.000 palestinos, muchos retenidos en prisiones sin cargos ni juicio, y sufriendo malos tratos a manos de los guardias- tan solo 75 han podido ser identificados.

