Israel prohibió las visitas de la Cruz Roja a miles de presos palestinos

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, firmó este miércoles una orden que prohíbe las visitas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja a miles de presos palestinos, al considerar que estas podrían poner en peligro la seguridad del Estado.

“Las visitas de la Cruz Roja a terroristas encarcelados perjudicarán gravemente a la seguridad del Estado”, afirmó Katz en un comunicado difundido por su oficina, en el que subrayó que “la seguridad del Estado y de los ciudadanos es primordial”.

Según la orden, las visitas quedarán suspendidas para “miles de presos” cuyos nombres figuran en una lista confidencial.

La decisión se adopta tras una recomendación del Servicio General de Seguridad (Shin Bet) en un momento de tensión en la aplicación del alto el fuego en Gaza, después de que Hamás entregara los restos erróneos de un rehén israelí y de nuevos bombardeos del Ejército israelí sobre la Franja, que causaron al menos 91 muertos, según fuentes palestinas.

Organizaciones internacionales y ONG israelíes, como B’Tselem, han denunciado en los últimos meses el deterioro de las condiciones de detención, incluidos casos de malos tratos, incomunicación y privación de alimentos y sueño.

