Las regiones no pueden seguir solas frente a la inseguridad que se vive: gobernador de Risaralda

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, participó en el Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, realizado en la ciudad de Cali.

Durante su intervención, el gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la articulación entre las regiones y las autoridades nacionales en materia de seguridad, donde señaló que es urgente realizar consejos regionales de seguridad que permitan abordar de manera diferenciada las problemáticas que enfrenta cada territorio.

“Por primera vez los gobernadores del país, en una situación crítica que se viene presentando en las regiones, hacemos un llamado en conjunto, al Gobierno Nacional, para que articule un tema que desde hace más de un año nosotros desde Risaralda estábamos solicitando, consejos regionales de seguridad para que conozcan las problemáticas de las regiones en seguridad.”

Señaló el mandatario departamental, que no se pueden buscar soluciones conjuntas para todo los departamentos.

“No pasa lo mismo o no son los mismos delincuentes que están en el norte del país, en el centro, en el sur del país. Por eso es tan importante que hoy el Gobierno Nacional, quien acompaña esta cumbre de gobernadores, conozca esas realidades y realmente articule a los gobernantes para que impactemos de manera positiva en los temas de seguridad de todas estas regiones.”

Patiño enfatizó que departamentos como Risaralda, requieren atención especial ante la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo, que ha venido afectando la tranquilidad en algunos municipios, principalmente al occidente del territorio.

Sin embargo, el mandatario risaraldense destacó y reconoció el trabajo de la Fuerza Pública, resaltando su esfuerzo permanente por garantizar la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las acciones delictivas en las regiones.

El encuentro nacional reunió a mandatarios de todo el país, que coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional entre Nación y territorios para enfrentar los desafíos en materia de orden público, crimen organizado y seguridad ciudadana, que tanto viene afectando a los departamentos.