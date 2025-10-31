Obras menores en Santa Marta sin ejecución por diferencias en el trámite de los permisos/ Alcaldía de Santa Marta.

Obras menores en Santa Marta sin ejecución por diferencias en el trámite de los permisos

Santa Marta

Por los delitos de prevaricato por acción y omisión fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y su secretario de Gobierno, Camilo George, tras un presunto bloqueo en contra de 46 obras que la Gobernación del Magdalena ejecuta en el Distrito.

Según la gobernación del Magdalena, del programa Mi Calle Fase 3, que incluye la pavimentación y el cambio de redes húmedas, ya fueron selladas 2 obras por parte del Distrito, quedando en riesgo 6 tramos más.

“Nosotros le dimos continuidad a un programa que se venía ejecutando desde la Alcaldía de Santa Marta desde el año 2000, cuando Carlos Caicedo fue alcalde que se llama ‘Mi Calle’ que consistía junto con las comunidades seleccionar vías e involucrarlos en la obra para que fueran dolientes de estas y cuidaran la infraestructura”, dijo el secretario de Infraestructura, Efraín Vargas a La W.

Asimismo, dijo que “para que se ejecuten los programas tenemos que inscribirlo en el banco de proyectos, necesitamos los permisos de la alcaldía. Tenemos todos los permisos y por eso pudimos contratar las obras. Ahora que hay un proceso electoral vienen y cierran estas obras”, precisó Vargas.

Según el Distrito han emitido 25 permisos, para igual número de obras de la Gobernación del Magdalena, porque cumplieron con los requisitos del caso.

“Esas dos obras que la alcaldía de Carlos Pinedo selló por ilegales certificamos no tienen permiso, no solo eso, de manera ilegal se metió una maquinaria. Como la alcaldía está pavimentando la vía en el barrio La Paz, en la gobernación metieron una maquinaria para sabotear la obra de la alcaldía y no podemos trabajar. Aquí no hay ningún bloqueo”, dijo el secretario de Gobierno, Camilo George a La W.

Desde la Alcaldía se dijo que se pondrá en conocimiento a los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para que, dentro de sus competencias, adelanten las investigaciones correspondientes y se sancionen las irregularidades.

Sobre el tema el secretario de Infraestructura, Efraín Vargas insiste que si tiene los permisos y certificaciones pertinentes; sin embrago, desde la alcaldía de Santa Marta manifiestan que la Gobernación del Magdalena no tiene injerencia sobre la ciudad por ser esta un Distrito Especial.