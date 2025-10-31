Trump dijo que EE.UU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen
Donald Trump aseguró el viernes que Estados Unidos llevará a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen.
“Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en respuesta a una pregunta de la AFP, sin aclarar si estos ensayos serán de armas capaces de transportar cargas atómicas o si se realizarán explosiones nucleares.
Noticia en desarrollo.
