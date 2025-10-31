Internacional

Trump dijo que EE.UU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen

Donald Trump aseguró el viernes que Estados Unidos llevará a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images

“Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en respuesta a una pregunta de la AFP, sin aclarar si estos ensayos serán de armas capaces de transportar cargas atómicas o si se realizarán explosiones nucleares.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad