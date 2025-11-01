¿Cuáles son los días festivos de noviembre? Solo quedan 4 este año

Colombia es uno de los países con más días festivos en el mundo, esto es de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares, e incluso programar fiestas y celebraciones.

La mayoría de estas jornadas de generanfines de semana largos, conocidos popularmente como “puentes”, un beneficio facilitado por la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertas conmemoraciones al lunes siguiente.

En este año, 2025, los ciudadanos ya pudieron disfrutar de 13 días de descanso en lo que va de enero a octubre

Miércoles primero de enero, inicio del año nuevo. Lunes 6 de enero, día de los Reyes Magos. Lunes 24 de marzo, día de San José. Jueves 17 de abril, Jueves Santo. Viernes 18 de abril, Viernes Santo. Jueves primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Lunes 2 de junio, Corpus Christi. Lunes 23 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 30 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Domingo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Jueves 7 de agosto, día de la Batalla de Boyacá. Lunes 18 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Lunes 13 de octubre, día de la raza

Siendo así, hacen falta 5 festivos, los cuales se dividen así: 2 en noviembre y otros 2 en diciembre.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

Pese a que en octubre solamente hubo un día festivo, los colombianos podrás disfrutar de dos días feriados a lo largo de noviembre.

Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena.

Asimismo, en el último mes del año Colombia tendrá nuevamente dos días festivos.

Lunes 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Si trabaja en los festivos de diciembre le deben pagar más?

La nueva normativa, queentró en vigor parcialmente desde el 25 de junio de 2025, establece un incremento progresivoen el recargo por trabajo en domingos y festivos, pasando del 75% al 80% en esta primera fase. Esto significa que si usted trabaja en Navidad o Año Nuevo, recibirá un pago adicional equivalente al 80% de su salario por cada hora laborada en esos días.

Además, desde el 26 de diciembre, el recargo nocturno se aplicará a partir de las 7:00 de la noche y no desde las 9:00 de la noche, como ocurría anteriormente. Este ajuste beneficia especialmente a quienes trabajan en turnos extendidos o nocturnos durante las festividades.