¿Cuántos peajes hay de Bogotá a Coveñas por tierra? Esto se demora en llegar

Coveñas, municipio en la costa norte de Colombia, en el departamento de Sucre, es uno de los destinos turísticos más populares del Caribe colombiano. Sus playas de aguas cristalinas y arenas blancas atraen a miles de turistas que buscan relajarse en sus vacaciones.

Sin embargo, Coveñas no solo es famoso por sus playas, También es un punto clave para el ecoturismo y la exploración de ecosistemas, como la Ciénaga de la Caimanera, un manglar donde se pueden hacer recorridos en bote y observar la biodiversidad de la región.

Con la llegada de la temporada de vacaciones de octubre, tanto colombianos como extranjeros se preparan para viajar a este destino, donde podrán disfrutar de su riqueza natural y cultural.

Tolú y Coveñas se encuentran ubicadas en el Golfo de Morrosquillo, región de Sucre, al norte del país. Conocidas también como ‘Balneario de las playas de platas sombreadas’, se encuentran a 20 km la una de la otra, razón suficiente para que sus visitantes disfruten de sus aguas cristalinas, palmeras, paisajes y una increíble biodiversidad, según indicó Procolombia.

¿Qué peajes hay desde Bogotá a Coveñas y cuanto cuestan?

Si decide tomar la ruta tradicional y principal, encontrará 13 peajes. Los precios para este año, para carros de categoría 1, o autos particulares, está de la siguiente manera:

Peaje de Siberia: $ 14,600 Peaje de Caiquero $ 13,600 Peaje de El Koran: $ 18,900 Peaje de Puerto Triunfo: $ 17,900 Peaje de Cocorná: $17,900 Peaje de Pandequeso: $15,900 Peaje de Los Llanos: $ 12,400 Peaje de Tarazá: $12,400 Peaje de La Apartada: $ 18,400 Peaje de Purgatorio: $ 18,400 Peaje de Purgatorio: $18.400 Peaje de Los Garzones: $6.300 Peaje de Mata de Caña: $18.100

Para que cuantifique y planifique su viaje, estos peajes tienen un costo total de $190.800 en un trayecto de ida, lo que tendría que replicar al momento de regresar a la capital antioqueña.

¿Cuántas horas de viaje son de Bogotá a Coveñas por tierra?

El viaje en total cuenta con 920 km de recorrido y en promedio puede llegar a tardar entre 15 y 16 horas; Sin embargo, esto puede llegar a variar por la velocidad en la que se desplace, el tráfico en carretera o si hay algún tipo de mantenimiento en la malla vial.

Es recomendable que salga con suficiente tiempo para evitar imprevistos que afecten su viaje.

¿Cómo se llega a Coveñas en avión desde Bogotá?

Usted puede adquirir tiquetes de ida que cubren esta ruta desde $ 237.770 pesos colombianos en adelante, su vuelo partirá desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (TLU), ubicado en el municipio de Tolú, el más cercano a Coveñas, 13 kilómetros de distancia, este viaje tiene una duración de aproximadamente una hora y veinticinco minutos.

Una vez se encuentre en Tolú, deberá tomar transporte por tierra hasta Coveñas, la distancia y tiempo ya dependerá de su lugar de hospedaje.