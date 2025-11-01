El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay descuido del Gobierno en mandato ante Naciones Unidas: Julián Gallo sobre Misión de Verificación

Emilio Archila, exconsejero para la Estabilización y la Consolidación, Julián Gallo, exmiembro de las Farc y congresista, y Andrés Rúgeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, pasaron por los micrófonos de W Fin De Semana para analizar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de renovar por un año más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia.

Para Archila, lo que pasó en el Consejo de Seguridad es “una mala noticia para Colombia”, pues se rompió el consenso al interior de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de paz del 2016.

“La primera mañana noticia es que se rompió unanimidad”, indicó.

Además, mencionó que las Naciones Unidas se retiran de verificar el Capítulo Étnico, uno de los más importantes del acuerdo de paz.

Julián Gallo

El exlíder de las Farc y hoy congresista de la República afirmó que esta decisión, aunque extiende la Misión de Verificación, trae algunas preocupaciones.

“Hay un descuido del Gobierno Nacional en lo que es el mandato ante las Naciones Unidas, eso es una realidad”, señaló.

De la misma manera, expresó que hay dos factores más que incidieron en que se rompiera el consenso en las Naciones Unidas:

“ Se quiso ligar la Misión de Verificación con tareas de verificación de este Gobierno , eso terminó afectando el desempeño de la misión”

, eso terminó afectando el desempeño de la misión” “El deterioro de las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos”.

Andrés Rúgeles

El vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales explicó que la determinación en la ONU deja cinco grandes mensajes para Colombia:

Renovación deja un sabor agridulce: el hecho más grabe es que se rompió el consenso en torno al apoyo y la paz de Colombia. La diplomacia del Gobierno Petro fracasó en Naciones Unidas y deja el interrogante de cuál será la actuación de Colombia de miembro no permanente. Hay que hacer la tarea y Colombia no la está haciendo: aquí no vale la diplomacia del escritorio. Llamado al Gobierno a que debe acelerar el ritmo en el Acuerdo de Paz de 2016. En política internacional todos los elementos se conectan: esa serie de críticas del gobierno americano contra el Gobierno Petro en temas de seguridad han permeado en Naciones Unidas.

