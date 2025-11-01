Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué tenemos cada vez menos acceso a la naturaleza?
En el capítulo 164 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Cómo vemos en el día a día la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas?
Más de la mitad del PIB global depende de la naturaleza. Sin embargo, un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Cómo vemos en el día a día la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas?
Para este capítulo hablamos con Mario Armando Higuera, director del Observatorio Astronómico Nacional; con el exministro de medio ambiente, Carlos Correa; con Jaime Pumarejo, exdirector de Breath Cities; con Germán Andrade, investigador Senior del Instituto Humboldt; y con la doctora en ciencias y biología, Loreta Roselli.
