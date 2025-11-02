Extranjero se perdió en alrededores del Cerro de Guadalupe en Bogotá

Bomberos de Bogotá informaron que desde el pasado 1 de noviembre iniciaron la búsqueda de un hombre de 46 años, de nacionalidad estadounidense, extraviado en los alrededores del Cerro de Guadalupe.

“Durante la noche se realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía”, informaron.

Durante este domingo, 2 de noviembre, las autoridades han continuado con la búsqueda de la persona. “Hemos hecho recorridos terrestres y con drones. Se instaló PMU en el sitio.”

La operación incluye recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla. Así mismo, con sobrevuelos de drones desde el kilómetro 6.

