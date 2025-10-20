Regiones

Denuncian demoras en búsqueda de cinco personas desaparecidas en el mar Pacífico

La Armada Nacional respondió que, a finales de esta semana, llega el equipo para la búsqueda.

Foto: Armada Colombia

Una embarcación naufragó en el Pacífico colombiano y fueron rescatadas 37 personas. Sin embargo, aún no se han hallado los cuerpos de 5 más que se encuentran desaparecidas.

David Estupiñán, familiar de dos víctimas (esposa e hija), habló con W Radio y dijo que desde el 3 de octubre no sabe nada de ellas.

Por eso, Estupiñán solicitó ayuda del Gobierno, pues se necesita de un sonar y equipos de buceo para dar con los cuerpos de los desaparecidos

Entre tanto, el capitán de navío Fredman Jiménez, de los Guardacostas Pacífico, respondió a esta denuncia asegurando que el pasado viernes 17 de octubre llegaría el avión con el equipo que necesita la Armada para dar con los cuerpos. Sin embargo, esto no pasó.

W Radio se comunicó con la fuerza y fuentes respondieron que se han presentado retrasos, por lo que el equipo estaría llegando entre este jueves y viernes próximos.

