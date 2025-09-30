Armada continúa con la búsqueda de una persona desaparecida en el mar Pacífico

La Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, adelanta una operación de búsqueda y rescate de una persona que, al parecer, desapareció al ser arrastrado por una ola, en la Playa El Almejal, corregimiento El Valle, municipio de Bahía Solano, Chocó.

Según los primeros reportes, cuatro personas ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola que los empujó hacia mar adentro, dificultándoles salir de nuevo. Horas después, tres de ellas fueron encontradas sin vida por habitantes de la zona.

La Institución Naval activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, las cuales se encuentran desarrollando patrones de búsqueda en el área donde ocurrieron los hechos, para dar con el paradero de la otra persona desaparecida.

