Reportan tres muertos y un desaparecido en playa de Bahía Solano, Chocó

Este lunes, 29 de septiembre, en la playa El Almejal, ubicada en el corregimiento El Valle, en Bahía Solano, Chocó, se presentó una tragedia.

Según las autoridades, fueron sorprendidos por una ola que los arrastró y les quitó la vida. Uno de los fallecidos era local, presuntamente guía turístico, y los otros dos jóvenes, un hombre y una mujer, de la ciudad de Medellín.

“En este momento, las autoridades de socorro están en la búsqueda de una cuarta persona que se encuentra desaparecida”, manifestó el alcalde Leonel Valencia a través de un video publicado en redes sociales.

Un comunicado emitido por la Alcaldía reveló la identidad de los fallecidos: “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento por inmersión de Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar [...] Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

Asimismo, aprovecharon para dejar un mensaje de alerta para residentes y turistas, en el que enfatizaban la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad para bañarse en el mar, “haciéndolo únicamente en las zonas delimitadas”. El mensaje no fue solo para los visitantes, también estuvo dirigido a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos para que orienten “de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en nuestras playas”.