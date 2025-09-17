Fiscalía mexicana ordenó juicio contra conductor de autobús que chocó con tren en Atlacomulco

La Fiscalía del Estado de México (centro) ordenó juicio este miércoles, 17 de septiembre, contra Gustavo Alfredo ‘N’, quien conducía el autobús arrollado por un tren que dejó 10 fallecidos y 62 lesionados, el pasado 8 de septiembre en el municipio de Atlacomulco

En un comunicado, la dependencia informó que se establece “la probable intervención en el delito de homicidio culposo y lesiones” del chófer que conducía el autobús implicado con 72 pasajeros y que el día de los hechos abandonó el lugar del siniestro.

La fiscalía local precisó que el Ministerio Público “aportó datos de prueba necesarios” para ordenar juicio contra el conductor, “además estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria”.

Asimismo, detalló que el día de los hechos Gustavo Alfredo “N” conducía el autobús de la línea Herradura de Plata, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro.

“La unidad estaba detenida próxima a las vías del tren, el conductor reanuda su circulación al frente, momento en que se aproximaba la locomotora, presuntamente sin percatarse de ello, por lo que invade su paso y ocasiona el siniestro”, aclaró el informe.

A la investigación se sumaron entrevistas a testigos, quienes refirieron que “el chofer llevaba la música muy alta” lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora.

La Fiscalía destacó que el impacto derivó en el deceso de 10 personas (siete mujeres y tres hombre) y 62 lesionadas, de las cuales 55 fueron trasladadas a diferentes nosocomios de la región para recibir su atención médica.

También informó que 42 de ellas fueron dadas de alta, mientras que 10 permanecen internadas con estado de salud “delicado”, así como tres más hospitalizadas con estado estable.

“El día de los hechos, el investigado abandonó el lugar del siniestro y no fue detenido por ninguna autoridad”, subrayó el informe, por lo que la fiscalía local “llevó a cabo actos de investigación de campo y gabinete en la entidad mexiquense, Ciudad de México y Michoacán donde finalmente ubicó a Gustavo Alfredo ‘N’”.

En cuanto a la operación, explicó que policías de investigación de la referida fiscalía se trasladaron al fraccionamiento Villas del Paraíso ubicado en Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán, donde lograron su captura y cumplimiento de orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

El pasado lunes 8 de septiembre, Protección Civil del Estado de México informó del incidente que ocurrió en las primeras horas del día, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

En redes sociales, circuló un video en el que se podía ver a varias personas que intentaban ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encontraban en el suelo.

