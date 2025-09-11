Explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela dejó más de 20 afectados

Al menos 20 personas resultaron afectadas este jueves, 11 de septiembre, por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, que generó un incendio en las instalaciones de la empresa y cuya onda expansiva afectó a viviendas cercanas, según cifras oficiales.

Puede leer: Al menos 57 heridos en localidad de México por explosión de camión de gas

El Ministerio de Interior y Justicia aseguró que funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo “controlaron el incendio registrado la mañana de este jueves en el municipio San Francisco, del estado Zulia”.

“Se ha logrado el confinamiento de las llamas, priorizando la atención de 20 afectados y la contención total del fuego”, señaló la institución a través de Instagram, sin precisar si esa cifra alude a heridos o personas cuyas viviendas resultaron afectadas.

Lea también: Sube a 6 el número de muertos por explosión de camión de gas en México

Agregó que se iniciaron las averiguaciones para “esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes”.

EFE constató la destrucción de más de 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa, como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente alrededor de 60 casas de concreto.

Le puede interesar: Al menos un policía qatarí muerto y varios heridos en ataque israelí contra Hamás en Doha

El gobernador de Zulia, el chavista Luis Caldera, anunció un plan de contingencia en siete hospitales para recibir a los heridos.

Además, señaló como “labores fundamentales” la extinción del incendio de “gran magnitud” y la “suspensión del suministro de gas en todo el círculo donde está ubicada la empresa”.

En el lugar, donde también se escuchaba constantemente la explosión de fuegos artificiales, se encontraban bomberos de San Francisco y de Maracaibo, capital de Zulia, además de agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el mandatario regional.

Jesús Ramírez, un habitante de una zona cercana, afirmó que la explosión se produjo a las 9:40 hora local, tras lo que, relató, acudió al sitio y vio que, “en cuestión de momentos, los bomberos sacaron alrededor de 50 personas” heridas.

Asimismo, expresó que la explosión fue de tal magnitud que se reventaron las ventanas de su casa, que está alrededor de 2.000 metros de distancia, y la “onda expansiva se sintió fuerte”.

“En ese momento, mi esposa y yo, con mis hijos, estábamos dentro de la casa, y yo no vivo precisamente en el sector (de la explosión), sino al lado, y los vidrios de la ventana de mi casa reventaron. Mi casa se vio afectada y eso que estamos aproximadamente a 2.000 metros de distancia de la explosión”, detalló

Escuche W Radio en vivo: