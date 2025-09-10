Armada atendió incendio en Rincón del Mar, Sucre

La Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de Coveñas, brindó apoyo en la atención de un incendio registrado en el corregimiento de Rincón del Mar, municipio de San Onofre, departamento de Sucre.

La institución destacó unidades de Guardacostas para efectuar el transporte del personal especializado desde el muelle de Pestolú hacia el sector afectado.

Con los bomberos de Tolú, se logró trasladar de manera segura a los socorristas, hasta el área de la emergencia, contribuyendo al control del incendio y a la protección de la comunidad de Rincón del Mar.