Emergencia en zona turística de San Onofre, Sucre: incendio dejó 2 lesionados y 10 cabañas quemadas

Sincelejo

El voraz incendio se registró en la mañana de este 9 de septiembre en el sector La Punta, zona turística del municipio de San Onofre, Sucre, donde dos personas resultaron lesionadas y 10 cabañas fueron consumidas por las llamas.

“Las 10 cabañas se incineraron en su totalidad, varias personas de la comunidad estuvieron como primeros respondientes y ayudaron a salvar a la gente; solo tenemos un registro de dos personas afectadas, quienes fueron trasladadas a centros de salud; un señor que se cortó y otro que se cayó en las labores de ayuda”, sostuvo Paola Tous, directora de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Sucre.

“Se activó el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, ellos nos activan como departamento y el primer respondiente que llegó al sitio, además de la comunidad, fue Bomberos Tolú, después Bomberos Coveñas y luego Bomberos Corozal; hemos estado a disposición de la comunidad”, agregó.

Desde la administración departamental también se informó que ante la emergencia “dos carrotanques fueron enviados de forma inmediata por la Gobernación, aunque las difíciles condiciones del terreno dificultaron el acceso. Entre tanto, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), articulado con la alcaldesa Martha Cantillo, junto a los organismos de socorro”.

Las autoridades aún investigan las causas que originaron la emergencia en esta zona del departamento de Sucre.

Hasta el momento, el balance de las autoridades es preliminar, pues la comunidad advierte que la afectación sería mayor tras la conflagración que se propagó rápidamente por los fuertes vientos registrados en esta sección del país.

Según los registros, este sería el segundo incendio que se presenta en esta misma zona de Sucre. El primer caso se reportó en el año 2011.