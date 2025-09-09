Dos lesionados deja explosión en vivienda donde se realizaba una fiesta en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades en Cali investigan una explosión registrada en una vivienda del barrio Unión de Vivienda Popular, donde se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños y que dejó como saldo dos personas lesionadas, que no revisten gravedad.

La Policía confirmó que se trató de una granada lanzada por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según las primeras versiones, el ataque habría estado dirigido contra un hombre que recientemente salió de la cárcel y que estaría vinculado al expendio de drogas en la zona.

Hasta el momento, no se ha entregado información sobre la identidad del sujeto, al que, presuntamente, iba dirigido el ataque.

En medio de la alerta que se mantiene en Cali por los recientes atentados, las autoridades descartaron que este caso corresponda a un ataque contra la fuerza pública o contra la ciudad en general.