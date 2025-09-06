Fue capturado alias ‘La M’, presunto cabecilla de ‘Los Espartanos’

La Armada Nacional capturó a dos presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado –(GDO) ‘Los Espartanos’ en el barrio Pueblo Nuevo del distrito especial de Buenaventura, Valle del Cauca.

Estos individuos son señalados por el presunto delito de extorsión, conforme al Artículo 244 del Código Penal colombiano.

Durante el procedimiento, se logró identificar a alias ‘La M’ quien, junto con el otro capturado, sería el encargado del desarrollo de actividades criminales en el municipio.

De acuerdo con información de Inteligencia Naval, alias ‘La M’ contaba con una trayectoria criminal de más de cinco años. Al parecer, era el segundo al mando de este grupo y el hombre de mayor confianza de alias ‘Hulk’, jefe de la comuna cuatro, zona con injerencia criminal de ‘Los Espartanos’.

