Rinden homenaje a la docente Martha Agudelo, una de las víctimas de la explosión en Cali

A una semana del ataque con explosivos en inmediaciones de la base aérea Marcó Fidel Suarez, que le arrebató la vida a la docente Martha Lucia Agudelo Martínez y a cinco personas más, la comunidad educativa de la institución Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano le rindió un sentido homenaje.

Los pasillos del colegio donde dejó su legado, se convirtieron en un gran altar con fotografías, flores y mensajes emotivos.

En honor a su legado, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y el consejo directivo del educativo, expidieron una resolución que cambia el nombre de la sede para llevar el de la profesora.

“En su nombre, en nombre de todas esas mujeres que han trabajado por mejorar las condiciones de la educación, por acompañar a nuestros niños y niñas en las aulas, se hace ese cambio de nombre”, señaló Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali.

La administración también se comprometió a destinar recursos para que la Ludoteca, sea intervenida y lleve el nombre de la docente Martha Agudelo.