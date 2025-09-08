Ataque con explosivos en La Tagua, Putumayo, dejó tres infantes de la Armada heridos

Ataque con explosivos a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua, Putumayo.

Se registró un ataque a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua (Putumayo). Hasta el momento se sabe que el ataque se adelantó con explosivos. Hay 3 infantes de marina heridos, uno de ellos de gravedad.

Según fuentes del Ejército, fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado –AEI-, presuntamente por parte de integrantes del Grupo Armado Organizado Residual “Carolina Ramírez”.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a un Establecimiento de Sanidad Militar del Ejército Nacional, y posteriormente evacuados hacia la ciudad de Florencia - Caquetá. Dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia, fueron afectados con la onda explosiva.