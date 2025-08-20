Arrestan a 13 implicados en asesinato de colaboradores de alcaldesa de Ciudad de México

Investigadores forenses trabajan en la escena del crimen del asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán en Ciudad de México el 20 de mayo de 2025. (Foto de VALENTINA ALPIDE/AFP via Getty Images) / VALENTINA ALPIDE

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este miércoles la detención de trece personas, entre ellas tres que participaron directamente en los homicidios de sus colaboradores cercanos Ximena Guzmán y José Muñoz.

El pasado martes 20 de mayo, Guzmán, de 42 años, y Muñoz, de 40, funcionarios cercanos a Brugada, fueron acribillados en la céntrica avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Un día después, autoridades capitalinas aseguraron que al menos cuatro personas habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios, los de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana, y afirmaron que el atentado contó con “un importante grado de planeación”.

La funcionaria explicó que en dicho operativo “se detuvo a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”.

Las detenciones fueron anunciadas tres meses después del doble asesinato.

Brugada destacó la coordinación institucional entre el Gobierno de Ciudad de México y el Gobierno de México que, dijo, “hicieron posible estos resultados en este operativo, y desde el inicio de la investigación”.

Tras el paso de los meses, las autoridades no habían querido hablar de los posibles avances de la investigación, tampoco habían establecido el móvil del crimen -ocurrido a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la capital- y no habían informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el caso.

Estos crímenes reflejan la ola de inseguridad en el país y en la ciudad en la que tienen presencia grupos criminales ligados a carteles del narcotráfico, pese a que el Gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24,9% en los primeros diez meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

