Armada Nacional evacuó a adulta mayor de un crucero en el mar Caribe
Se trató de una ciudadana estadounidense que sufrió un ataque cardíaco.
La Armada Nacional confirmó que logró la evacuación de una ciudadana estadounidense, desde un crucero en el mar Caribe.
Se trató de una mujer de 72 años que había sufrido un ataque cardiaco.
De acuerdo con la institución, la evacuación ocurrió cerca a Bocas de Ceniza, jurisdicción del departamento del Atlántico.
El operativo se generó en coordinación con miembros del Grupo Aeronaval del Caribe y la Estación de Guardacostas de Barranquilla.
Lo anterior, cuando la embarcación navegaba a 35 millas náuticas al norte del lugar.
Según confirmó la Armada, la emergencia fue reportada a través del Sistema Integral de Comunicaciones de Tráfico Marítimo y Fluvial de Barranquilla, mientras el crucero turístico de nombre Grand Princess se desplazaba en tránsito desde Panamá hacia Aruba.
La ciudadana estadounidense fue llevada en ambulancia hacia un centro asistencial de Barranquilla.
