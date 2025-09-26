INPEC investiga fiesta de internos en la cárcel ‘El Bosque’ de Barranquilla
La institución realizó operativos de registro y control al interior del penal.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que inició una indagación tras conocerse imágenes de una fiesta de internos en las instalaciones de Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad ‘El Bosque’ de Barranquilla.
Al parecer, se trató de una celebración en el marco del Día de Amor y Amistad en el Pabellón B del penal, y en la que habrían participado supuestos miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’.
Además de lamentar el episodio, desde el INPEC confirmaron que adelantaron operativos de registro y control en el pabellón donde se presentó la vulneración del reglamento del régimen interno.
Asimismo, dieron a conocer que decomisaron electrodomésticos y celulares al interior del lugar.
- 1 nevera.
- 2 ETM marca CORN
- 1 ZTE sin SIM.
- 5 audífonos.
- 2 baterías.
- 14 cargadores para ETM.
- 7 chuz de fabricación artesanal
Por otro lado, detallaron que realizaron el proceso de identificación de los privados de la libertad que se observaron en las imágenes de la fiesta, y la imposición de sanciones, que incluyen cambios de pabellón y traslados de penal de los involucrados.
Finalmente, la institución indicó que abrió una investigación interna por posibles hechos asociados a corrupción.
“EI INPEC, reitera el compromiso con la ciudadanía en la lucha permanente contra la materialización de estos hechos”, concluyó la entidad.