Suspenden millonarios contratos en la red hospitalaria del Atlántico

Barranquilla

Recientemente se conoció que fueron suspendidos millonarios contratos en la E.S.E Universitaria del Atlántico, la red hospitalaria pública del departamento, por presuntamente resultar lesivos para el sistema de salud.

La decisión fue tomada por el agente especial del sistema, Freddys Socarrás.

Se trata de contratos que sumaban más de $326 mil millones de pesos, en algunos casos comprometiendo la operación de los hospitales de la región por 15 años.

Este último se firmó con una Unión Temporal, por un costo cercano a los $240 mil millones de pesos.

Tras la terminación de los contratos, se conoció que se solicitará a la Contraloría y a la Fiscalía indagar presuntas omisiones en a supervisión de los mismos.

La liquidación de las millonarias negociaciones fue celebrada por miembros de la Asamblea del Atlántico, siendo calificada como un avance en el saneamiento de la red de salud departamental.