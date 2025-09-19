Fueron rescatadas dos personas tras naufragio en el río Magdalena

Labores de rescate en el río Magdalena | Fotos: Armada Nacional de Colombia

La Armada Nacional dio a conocer que, durante el desarrollo de operaciones de búsqueda y rescate, unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla, lograron salvaguardar la vida de dos personas que habían naufragado en una embarcación artesanal, cuando transitaban sobre el río Magdalena.

El hecho ocurrió a la altura del caño de las Compañías, en el área de Bocas de Ceniza.

El rescate se produjo después de que se alertara sobre el hundimiento de una canoa cargada, que transportaba víveres.

De inmediato, una Unidad de Reacción Rápida -URR-, que se encontraba desarrollando patrullajes fluviales, activó los protocolos de búsqueda, logrando ubicar y rescatar a las dos personas que se estaban en la embarcación.

“Los rescatados fueron identificados como ciudadanos colombianos, mayores de edad, quienes, tras ser valorados a bordo de la unidad naval, manifestaron encontrarse en buen estado de salud”, indicó la institución.

Los ciudadanos fueron trasladados hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Barranquilla junto con la embarcación que logró ser recuperada.