Alcaldesa de Barrios Unidos denunció por amenazas a pareja de la representante María del Mar Pizarro

Bogotá

W Radio conoció en primicia un documento con el que la Fiscalía abrió una noticia criminal por delito de amenaza, luego de que la alcaldesa de Barrios Unidos, Andrea Melissa Morales, hubiese denunciado que al parecer fue víctima de intimidaciones por parte Andrés Adolfo Solano Bautista, representante legal de Before, bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno por última vez, y quien es pareja de la representante María del Mar Pizarro luego de haber exigido respeto con la normativa establecida para la realización de un espectáculo público el pasado 21 de junio, donde más de 4.000 personas se reunieron en aprobación de la reforma laboral.

“Una vez finalizado el evento sobre las 21:30 y en cumplimiento de mis deberes, estaba transitando por el parque mientras los agentes de tránsito y grúas realizaban operativos de control, algunos miembros de la organización del evento lanzaron insultos e improperios en mientas caminaba por el parque”, relató la alcaldesa.

La líder de la localidad de Barrios Unidos aseguró que “el sábado 21 de junio, Andrés Solano publica en la cuenta de Instagram pública una serie de fotos y apartes de videos de la conversación sostenida de manera previa en el parque, incitando a la rebelión contra el gobierno local y desinformando a sus seguidores respecto a los hechos y los motivos por los cuales no se podía permitir un evento sin control de aforo ni las medidas de seguridad, logística y mitigación de riesgos mínimas”.

Los comentarios sobre esa publicación no se hicieron esperar y la alcaldesa aseguró que, tras esto, empezó a recibir mensajes de odio y violencia por no estar de acuerdo y tratar de impedir el desarrollo del evento.

“A partir de ese momento, empiezo a recibir mensajes directos por la plataforma Instagram con insultos, señalamiento y amenazas que dejo plasmados a continuación. Desde ese 21 de junio, he venido experimentando cuadros de ansiedad, insomnio y temor constante, pues es la primera vez que alguien manifiesta abiertamente que me quiere ver muerta, o que está decidido a atentar contra mi vida”, agregó.

Por último, la alcaldesa aseguró: “por la naturaleza de mi cargo, es imposible quedarme encerrada todo el tiempo, pero ha sido difícil tolerar todo el acoso, la violencia y el hostigamiento por redes sociales a partir de este evento”.