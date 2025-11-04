Culminó la séptima Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta

Santa Marta

La Universidad del Magdalena vivió la jornada de cierre de la séptima Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta FilSMar «Santa Marta: 500 años dialogando con el tiempo, del origen al futuro. La palabra no se rinde».

Este evento durante seis días reunió a escritores, artistas, académicos, estudiantes y amantes de la lectura en torno al conocimiento, la creatividad y el poder transformador de la palabra.

En el cierre de la FilSMar 2025, la literatura fue la protagonista con presentaciones que celebraron la diversidad de voces, estilos y miradas que enriquecen el panorama cultural. La jornada final estuvo marcada por encuentros entre escritores y lectores, donde la palabra se convirtió en un puente para el pensamiento, la sensibilidad y la memoria colectiva.