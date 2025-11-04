Fue neutralizado alias “Gerson”, francotirador del ELN

Catatumbo

En el marco de la operación Catatumbo, las autoridades neutralizaron a alias “Gerson”, a quien señalan de ser integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

Según lo dio a conocer Brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, esta personas tenía “más de 14 años de trayectoria criminal, con injerencia delictiva en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra. Se desempeñaba en la estructura como explosivista, francotirador y operador de drones en el frente de guerra nororiental del ELN”.

Más información Consternación en el Catatumbo por el homicidio de un estudiante de secundaria

Así mismo, alias “Gerson” era señalado por las autoridades de ser el “responsable de ataques terroristas como el homicidio mediante modalidad de francotirador de los comandantes de Policía en San Calixto y en Teorama en octubre de noviembre de 2024. Este año fue quien mantuvo confrontación armada contra integrantes del Bloque Magdalena Medio en zona rural del municipio Ocaña, generando zozobra y dolor en la región”.

Según lo informaron las autoridades, alias “Gerson” fue neutralizado en una operación realizada en la vereda Aguas Claras, municipio de Ocaña, Norte de Santander, gracias a labores de inteligencia militar y policial que permitió llegar a su área base.

En la operación militar también fue incautado un fusil Ak47 y munición.