Israel recibe los restos de un rehén de Gaza

Operaciones para recuperar rehenes en la franja de Gaza. FOTO: Abdallah F.s. Alattar/Getty Images / Anadolu

Las fuerzas de seguridad israelíes recibieron el martes 4 de noviembre, por la noche los restos de un rehén de Gaza, restituido como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, afirmó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, se mantiene a pesar de hostilidades ocasionales y la demora en la devolución de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que seguían en el territorio palestino.

Todos ellos excepto uno fueron secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra entre Israel y el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza.

“Israel ha recibido, a través de Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído”, informó la oficina de Netanyahu.

En un comunicado posterior, el ejército afirmó que el cadáver fue llevado a Israel y estaba siendo trasladado a un centro forense para su identificación.

El brazo armado de Hamás indicó que habían hallado el cadáver en un barrio en el este de Ciudad de Gaza durante “las operaciones de búsqueda y excavación en marcha”.

Si su identidad se confirma, sería el 21º rehén fallecido entregado por Hamás desde el inicio del alto al fuego.

Al comienzo de la tregua, el movimiento islamista mantenía cautivos a 20 rehenes vivos, que fueron liberados el 13 de octubre, y a 28 muertos.

Israel ha acusado a Hamás de demorar la devolución de los cadáveres, pero el grupo palestino alega que el proceso es lento porque están enterrados bajo los escombros de Gaza.

