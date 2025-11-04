PGN advirtió riesgos en proceso de contratación para la construcción de obras viales en Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación inició actuación preventiva a la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS) tras identificar presuntos vicios en el convenio interadministrativo suscrito con el distrito para el proyecto de “Mejoramiento de la malla y estructura viales del Distrito de Santa Marta”.

Según la entidad, se advirtieron riesgos en el proceso de contratación derivado de dicho convenio interadministrativo, considerando que estos no deben emplearse para gestionar contratos de obra pública ni para sustituir los procesos de selección pública que exige la ley, tales como la licitación pública o la selección abreviada.

Adicionalmente, la Procuraduría evidenció que la EDUS exigió a los futuros proponentes el cumplimiento de códigos – UNSPSC- en un único contrato para acreditar la experiencia. Teniendo en cuenta los riesgos identificados, se reforzó la necesidad de que la EDUS tome medidas inmediatas para garantizar la transparencia y legalidad del proceso contractual.